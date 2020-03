Prefettura di Perugia “assicurate adeguate misure presso gli Uffici Postali per il ritiro delle pensioni in condizioni di massima sicurezza”

Il Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, con riferimento alla razionalizzazione dell’operatività dei propri uffici svolta da Poste Italiane S.p.A., e all’approssimarsi del pagamento anticipato dei trattamenti pensionistici, come previsto nell’ordinanza di Protezione Civile del 19 marzo u.s., ha sensibilizzato le Forze di Polizia per una immediata intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, finalizzata anche ad un’accurata vigilanza presso gli Uffici Postali della Provincia, allo scopo di garantire che il ritiro delle pensioni e lo svolgimento di tutti gli altri servizi agli sportelli avvenga in condizioni di massima sicurezza.

