Emergenza Covid 19: Bacchetta "sono 4 i nuovi positivi, dati migliori rispetto a ieri, vietato abbassare la guardia"

“Ci sono delle note positive che riguardano i contagi, diminuiti rispetto a ieri. Questo non significa nulla, non dobbiamo abbassare la guardia, siamo difronte ad un virus insidioso ed aggressivo, l’unico modo per stare sicuri, è quello di non uscire. Dedico un pensiero ai tanti imprenditori che da domani dovranno chiudere le loro aziende, in ottemperanza all’ultimo decreto governativo, a loro va tutto il mio sostegno, la mia vicinanza. E’ un momento difficile, serve coraggio, ma dobbiamo rimanere uniti, coltivare la speranza, perchè usciremo da questa emergenza. Da domani riaprirà anche il reparto medicina del nostro ospedale è un segnale importante, di efficienza e abnegazione, grazie a tutti i medici e operatori sanitari, anche a quelli che non sono direttamente impegnati sul fronte covid 19. Ci sono malati, con patologie differenti dal coronavirus, che vanno curati e assistiti sono i nostri eroi, sempre in prima linea. Il tributo che hanno pagato, anche a Città di Castello rischiando con la propria vita è elevatissimo, anche per loro dobbiamo attenerci alle regole, mostrando senso civico e responsabilità, per questo ripeto, state a casa. Basta un solo caso positivo per scatenare una catena pericolosissima. Dobbiamo fare di necessità virtù e stare in famiglia”.”

