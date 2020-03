Non si ferma la solidarietà: il CVA di Lama dona 2000 euro alla Croce bianca Tifernate

Il CONSIGLIO DEL C.V.A. di LAMA in questi giorni di EMERGENZA è vicino allo straordinario lavoro che sta svolgendo la CROCE BIANCA TIFERNATE.

Ricordiamo a tutti che in questi giorni i numerosi volontari di detta associazione stanno effettuando servizi per consegna medicinali e spesa alle persone più in difficoltà e, inoltre, sono operativi anche al servizio TRIAGE presso il Nostro Ospedale di Città di Castello.

Data la nostra collaborazione che ci lega da anni per la nostra manifestazione più importante, ovvero la SAGRA MONDIALE DELLA GOTA, il CONSIGLIO DEL CVA DI LAMA ha deciso di donare la cifra di € 2.000 (duemila) che verrà utilizzata dall’ associazione CROCE BIANCA TIFERNATE per comprare guanti, mascherine, camici, occhiali e tutto il materiale sanitario necessario per sopperire al meglio a questa immensa EMERGENZA.

Preme sottolineare che questo messaggio viene reso pubblico al solo fine di sensibilizzare chiunque a dare una mano a qualsiasi associazione di volontariato.

Inviando un caloroso RINGRAZIAMENTO alla Croce Bianca Tifernate e a tutti i volontari di qualsiasi associazione, ci auspichiamo di rivederci presto alla Sagra Mondiale della Gota per tornare a ridere e scherzare, lasciando alle spalle quello che resterà solo un triste passato.

