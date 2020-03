Marco Bartolini (In Job Città di Castello) "dovremo ripensare, lo sport, in generale. Favorevole all'unione di tutte le società del nostro territorio"

“Il Covid 19, ha cambiato è temo cambierà per sempre le nostre abitudini, il nostro stile di vita. Spero di sbagliarmi, ma mai sarà più come prima. Mi manca tutto, parlare con i ragazzi del Città di Castello, via social o tramite chat, non ha lo stesso significato. Abbiamo inviato loro una tabella di allenamento, personalizzata, ma parlare ora di questo mi sembra assurdo. Dovremo ripensare, lo sport, in generale. Personalmente sono favorevole all’unione di tutte le società del nostro territorio, dovremo fare rete, gestire le poche risorse economiche che ci metteranno a disposizione i nostri sponsor, per ripartire con un progetto, che ci veda tornare rea qualche anno ai vertici del volley”

