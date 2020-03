Emergenza Covid-19, il sindaco e la giunta effettuano una donazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile

Dalla Giunta comunale di Umbertide una donazione in denaro al Gruppo Comunale di Protezione Civile per un sostegno concreto alle persone più bisognose.La somma devoluta dal sindaco e dagli assessori consentirà l’acquisto di beni di prima necessità e di farmaci in particolare per anziani e persone immunodepresse o affette da gravi patologie in difficoltà nel reperirli in questi giorni.“Questa donazione – dice il sindaco Luca Carizia insieme ai suoi assessori – rappresenta un atto dovuto, un ringraziamento più che sentito al presidente Gabriele Lisetti e a tutti i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, che anche in questo frangente hanno profuso tutte le loro forze per fronteggiare un’emergenza così drammatica come quella del Covid-19″. Prosegue il sindaco Carizia: “Raccomando ancora una volta a tutti i cittadini di limitare al massimo i loro spostamenti e di effettuarli solo per motivi di estrema necessità. Un appello particolare lo voglio fare ai nostri anziani e a tutte le persone fragili: non uscite di casa e per ogni esigenza chiamate il numero 379 1264613 e i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa porteranno a casa vostra tutto quello che vi serve”.

