Domani, dalle ore 10.30, sarà possibile seguire in diretta Facebook, la Santa Messa officiata da Don Giancarlo Rapaccini

Carissimi, su richiesta di alcuni di voi, ho pensato di celebrare domani mattina alle ore 10,30 la messa, a porte chiuse naturalmente, presso il monastero delle nostre Clarisse trasmettendo in diretta nella mia pagina Facebook Giancarlo Rapaccini . Le nostre suore sono felici di questa iniziativa e servirà di consolazione per loro che ieri hanno perduto la loro madre Abbadessa suor Agnese. Una suora che per la sua fede, la sua bontà, la sua umiltà e saggezza era entrata nel cuore di tutti coloro che come me l’hanno conosciuta. Alla fine della messa suor Marisa vi rivolgerà un breve saluto. Ricorderemo anche la cara maestra Tina Salvi a tre mesi dalla sua morte. E così continueremo a sentirci uniti tra di noi come facevamo ogni domenica. Un carissimo abbraccio a tutti, sempre fiduciosi in Colui che non ci abbandona. Ci risentiamo o vediamo domani.



Don Giancarlo

