Tampona vettura e si da alla fuga. Rintracciato dopo poche ore dalla Polizia Municipale denunciato, multato e patente sospesa

Anche se impegnati nel servizio di ordine pubblico legato all’Emergenza Sanitaria Covid19, la Polizia Municipale di Città di Castello è intervenuta a seguito di un sinistro stradale in Viale Vittorio Veneto intersezione Via Gramsci. Una vettura, condotta da una ragazza tifernate, è stata tamponata da un’altra autovettura, inizialmente non identificata perché datasi alla fuga. Grazie alle dichiarazioni della automobilista coinvolta e ad un testimone che, con profondo senso civico, ha prestato dapprima soccorso alla ragazza e poi ha fornito importanti elementi alla Polizia Municipale, gli stessi agenti sono riusciti a risalire alla vettura e conducente responsabile dell’incidente. Nelle ore immediatamente successive all’incidente, infatti la Polizia Municipale è riuscita a rintracciare il veicolo tamponante che apparteneva ad una persona residente in un comune limitrofo. Le indagini svolte hanno portato ad identificare il responsabile del sinistro che risultava sprovvisto di patente di guida, in quanto già sospesa da tempo. In base a quanto rilevato la Polizia Municipale tifernate ha proceduto a norma di legge nei confronti del soggetto responsabile per omissione di soccorso e fuga, inviando informativa all’autorità Giudiziaria per i seguiti di competenza, e elevando al contempo verbale di contestazione per la guida con patente sospesa.

