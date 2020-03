San Giustino ha un cuore grande: l'associazione Lupi&Bufali dona 1000 euro alla Croce Bianca tifernate

Continua a San Giustino, la gara di solidarietà, per la raccolta fondi, da destinare all’emergenza Covid 19. Anche l’associazione Lupi e Bufali, ringrazia per l’enorme sforzo profuso, in questi giorni, la sezione di San Giustino della Croce Bianca Tifernate.

Queste le parole postate, sulla pagina face book ufficiale dell’associazione, dal direttivo “Nel ricordare a tutti che in questi giorni , numerosi volontari stanno effettuando servizi per consegna medicinali e spesa alle persone più in difficoltà e che, inoltre , sono operativi anche al Triage presso il nostro ospedale di Città di Castello .

Data la nostra amicizia che ci lega oramai da anni e il progetto che stiamo portando avanti ALLA STAZIONE il nostro Consiglio Direttivo ha deciso

Di donare la cifra di 1000€ che verrà utilizzata dai nostri amici per comprare :

Guanti , mascherine , camici , occhiali , e tutto il materiale sanitario necessario per sopperire a questa immensa emergenza.

Preme sottolineare che questo messaggio è stato reso pubblico al solo fine di sensibilizzare chi può dare una mano a qualsiasi realtà di volontariato.

Un caloroso abbraccio e un ringraziamento alla Croce Bianca e a tutti i volontari di qualsiasi associazione .

Ci rivedremo presto e torneremo a ridere e scherzare quando tutto sarà passato”

Il Direttivo Lupi&Bufali

#stateacasa

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati