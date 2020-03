Paolo Fratini (Sindaco San Giustino) "salgono a 4 i positivi al covid 19"

“Salgono a 4, i casi positivi al Covid 19 nel nostro comune, in una fascia di età compresa tra i 40 e 90 anni. Ci sono però anche delle notizie positive. I due medici sottoposti a vigilanza sanitaria sono risultati negativi al secondo tampone, pertanto potranno riprendere la loro attività di medici di base, previa la sanificazione dei propri ambulatori. Come amministrazione, stiamo facendo il massimo sforzo, per contenere l’epidemia, stiamo sanificando le nostre strade, i luoghi pubblici. In questo periodo, sui social, ci sono post polemici, che riguardano tra le altre cose anche la politica, ci sarà modo e tempo di parlare anche di questo. Nei media, vengono trasmesse le immagini che riguardano la Lombardia, in particolar modo la provincia di Bergamo, incutono ansia e paura, per questo torno a chiedervi un atteggiamento ancor più responsabile. E’ il memento della responsabilità, tutti noi siamo chiamati a rispettare le regole che il Governo ha emanato. A tal proposito, mi giungono voci, che troppi cittadini sono fuori dalle proprie abitazioni, magari per fare la classica passeggiata, ritrovandosi magari anche in luoghi affollati, questo non è possibile, non lo possiamo fare. La Polizia Municipale, sta verificando tali comportamenti mi spiace comunicare che, obtorto collo, dovremo denunciare anche alcuni cittadini che non si sono attenuti alle regole”

