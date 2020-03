Emergenza Coronavirus Umbertide. I consiglieri di opposizione lanciano una proposta concreta: devolviamo i nostri gettoni alla Balducci. Stessa richiesta alla Giunta.

In coerenza con la scelta di concretezza assunta in relazione all’emergenza Coronavirus, i Consiglieri Comunali di Umbertide Cambia, Movimento 5 Stelle e PD devolveranno alla Residenza Balducci gli emolumenti derivanti dalle attività consiliari svolte nei prossimi mesi di marzo, aprile, maggio. Un impegno economicamente relativo, ma di grande significato civico.

Nell’ottica di responsabilità istituzionale dichiarata chiedono inoltre alle Amministrazioni Comunali ed alle competenti istituzioni del territorio di accelerare la predisposizione di una struttura in grado di ospitare le persone contagiate che non necessitano di cure in terapia intensiva, dotandola delle necessarie risorse professionali e tecniche. Ciò consentirebbe di non mettere a rischio altri reparti ospedalieri e di mantenere posti letto per i ricoveri necessari, evitando al contempo di ricorrere ad una precoce dimissione dei pazienti in degenza per altre patologie.

