Covid 19: Colacem, copertura a tutti i dipendenti delle società italiane del gruppo Financo

Le società italiane del Gruppo Financo (Colacem, Colabeton, Tracem, Inba, Tourist, Poggiovalle, Santamonica, Radio Gubbio, Umbria TV, Grifo Brokers) hanno attivato per tutti i dipendenti una specifica copertura assicurativa al fine di fornire una reale tutela in caso di contagio da Covid 19 e conseguente ricovero.

Questa decisione si somma alle tempestive misure adottate dall’azienda per limitare al massimo i rischi di contagio. Negli stabilimenti e nelle diverse sedi del Gruppo vengono osservate rigidamente le prescrizioni di sicurezza e igiene sanitaria previste dai provvedimenti del Governo Italiano, oltre a massimizzare il lavoro da casa (smart working), riducendo al minimo la presenza di personale.

Il Gruppo sente forte la responsabilità sociale nei confronti dei propri collaboratori, che con serietà e professionalità ne rappresentano la principale forza e ricchezza.

Ogni iniziativa volta alla tutela del personale vuole far sentire ancor più grande lo spirito di squadra in un momento così particolare, nella speranza di poter superare presto e insieme l’emergenza.

