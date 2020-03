Secondo caso di coronavirus a Sansepolcro. Si tratta anche in questo caso di un operatore sanitario, un uomo di 48 anni residente nella città bitugernse

Il sindaco comunica che si registra il secondo caso positivo di coronavirus a Sansepolcro.

Si tratta anche in questo caso di un operatore sanitario, un uomo di 48 anni di Sansepolcro. Non lavora in ospedale a Sansepolcro.

Essendo un professionista del settore, l’uomo ha seguito tutti i protocolli previsti, osservando fin da subito un rigido isolamento (esteso anche alla sua famiglia) che va avanti gia da due settimane.

