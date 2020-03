Io resto a casa, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Umbertide al lavoro per divulgare il più possibile alla cittadinanza i comportamenti da tenere

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Umbertide organizza in collaborazione con l’amministrazione comunale di Umbertide un servizio di assistenza alla popolazione, tramite l’utilizzo di un mezzo e di volontari che circoleranno per le vie della città, volto a divulgare i comportamenti che ogni cittadino deve tenere nel corso dell’emergenza, tra cui importantissimo, quello di non uscire di casa, né in auto né a piedi, salvo motivi di lavoro, urgenze o necessità.Si ricorda che tra le numerose attività svolte in questi giorni dal Gruppo Comunale di Protezione Civile c’è anche la consegna a domicilio, insieme alla Croce Rossa Italiana, di beni di prima necessità e di farmaci (con il solo costo della spesa e dei farmaci a carico del richiedente)Il servizio, attivato dal Comune di Umbertide, è rivolto ai più bisognosi, in particolare anziani, persone immunodepresse o affette da gravi patologie, in difficoltà nel reperire mezzi di sostentamento e farmaci.Si può accedere al servizio contattando il numero telefonico 379 1264613 tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

