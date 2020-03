Emergenza coronavirus: le condoglianze del Sindaco per l’anziana tifernate deceduta a Perugia

Emergenza Coronavirus. Giovedì 19 Marzo 2020, Seconda dichiarazione del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta: “Siamo molto addolorati per la scomparsa della nostra concittadina di 80 anni, ricoverata a Perugia che non è riuscita a vincere la sua battaglia contro il Coronavirus. La notizia di questa morte ci colpisce ed esprimiamo a nome della città il cordoglio più sentito alla famiglia. Come nel caso di Ivano Pescari, verrà il momento in cui potrà essere ricordata. In questo momento questa perdita ci induce ad osservare con rigore l’isolamento sociale, che protegge noi stessi ma sopratutto gli anziani che sono l’anello debole dell’emergenza. Facciamolo anche per loro: restiamo in casa”.

