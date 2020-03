Emergenza Coronavirus: comitato presepe San Giustino dona 2000 euro a Protezione Civile e alla Croce Bianca

Il Comitato del Presepe Vivente al Castello Bufalini si unisce in questo difficile momento a tutti coloro che si stanno adoperando per aiutare la nostra comunità a fronteggiare l’emergenza e sostenere quanti si trovano in situazioni di necessità. Nel ringraziarli del loro lodevole operato, il comitato dona la somma di euro 2.000 (cifra destinata originariamente alla cena conviviale di ringraziamento per tutti i figuranti partecipanti al presepe e non più svoltasi per motivi di sicurezza). Tale somma sarà devoluta in parti uguali alla Protezione Civile e alla Croce Bianca. Il nostro pensiero va all’intera comunità sangiustinese e a tutta la nostra Italia. Forza uniti ce la faremo

