Emergenza Coronavirus: Bettarelli (PD) “50 per cento indennità consiglieri Pd per contrastare pandemia”

È un momento critico per la nostra Regione, l’emergenza Coronavirus è nel pieno del suo sviluppo, purtroppo i dati parlano chiaro e la crescita del contagio è esponenziale. Nei giorni scorsi abbiamo a più riprese chiesto a Regione e Aziende Sanitarie di fare di più e di fare meglio. Lo

abbiamo fatto tramite atti politici ed istituzionali ma in questo momento ci rendiamo conto che la vicinanza istituzionale non basta.

Serve un segnale chiaro, possiamo fare qualcosa in più e dobbiamo farlo.

Durante la seduta di ieri è stato istituito un conto corrente bancario, aperto dalla Regione Umbria, per raccogliere eventuali donazioni da destinare a tutti quegli interventi che possano contrastare gli effetti diretti ed indiretti del Coronavirus nei nostri territori.

Ora vogliamo dare un messaggio chiaro: noi per primi dobbiamo sostenere le persone che in questo momento stanno combattendo questa guerra.

Donare fino a che l’emergenza non sarà conclusa e

donare subito la metà della nostra indennità per contribuire nel fronteggiare questa situazione.

Noi lo faremo, sarebbe importante che lo facesse l’intero Consiglio Regionale e la Giunta Regionale: è il momento di scegliere e di agire, insieme e concretamente a fianco della nostra Regione.

