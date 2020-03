Appreso che un dipendente della Provincia di Perugia è risultato positivo al Covid/19, in data odierna è stato immediatamente disposto di chiudere un piano e mezzo della sede di Via Palermo a Perugia per consentire la sanificazione dell’immobile.

Nel contempo è stato chiesto a tutti coloro che hanno avuto contatto con il dipendente o frequentato gli uffici oggi chiusi di mettersi in quarantena preventiva. Si precisa la Provincia ha attivato il DPCM consentendo ai dipendenti che non svolgono attività strategica di attivare il lavoro agevolato, noto anche come smart working.

