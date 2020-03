Coronavirus, campagna informativa per gli stranieri. L’amministrazione sta predisponendo una serie di azioni per raggiungere tutta la popolazione

In un momento così difficile per tutti, la comunicazione alla popolazione e l’informazione sulle buone pratiche e sulle regole igieniche da tenere è fondamentale. Per questo motivo l’amministrazione comunale di Sansepolcro, per sensibilizzare anche gli stranieri che risiedono nel territorio, pubblicherà sulla propria pagina Facebook una serie di video in lingua.

Si tratta di video realizzati dalla Cooperativa Arca di Bologna e che aiutano a veicolare le norme igieniche e di comportamento in modo che, anche chi non parla perfettamente l’italiano, abbia a disposizione tutte le informazioni.

“A Sansepolcro c’è una fetta di popolazione che parla solo straniero, soprattutto pakistani, e che quindi necessita di un’azione di mediazione per capire fino in fondo cosa sta succedendo – spiega l’assessore Vannini – Stiamo quindi prevedendo dei video in lingua da pubblicare sulle nostre pagine Social ma anche materiale cartaceo da diffondere in città. Dobbiamo raggiungere il più alto numero possibile di persone con queste informazioni, affinché il contagio sia arginato”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati