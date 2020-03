Sanificazione strade: grazie alla FAT intervento esteso anche ai comuni di San Giustino e Umbertide

“Grazie alla disponibilità della Fattoria Autonoma Tabacchi l’intervento di sanificazione delle strade eseguito stamattina nelle frazioni di Città di Castello su mandato dell’amministrazione comunale sarà esteso nei prossimi giorni anche ai comuni di San Giustino e Umbertide”. E’ quanto annunciano il vice sindaco Luca Secondi e l’assessore all’Ambiente Massimo Massetti nel sottolineare “l’importanza di dare sostanza con gesti concreti allo spirito di solidarietà tra comunità dell’Alta Valle del Tevere in una fase di emergenza come quella attuale”. “L’iniziativa della Fattoria Autonoma Tabacchi – osservano Secondi e Massetti – è frutto di una particolare sensibilità che rispecchia quella del mondo agricolo e merita un sentito ringraziamento, che rivolgiamo al presidente Fabio Rossi e agli addetti che conducono in prima persona le operazioni sulle strade”. Stamattina i veicoli della FAT hanno raggiunto tra le ore 6.00 e le ore 9.00 le frazioni a sud e a nord del territorio comunale tifernate, cospargendo i manti stradali con una soluzione disinfettante che, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, non è nociva per le persone e per gli animali. L’intervento proseguirà nei prossimi giorni, contestualmente alle operazioni di sanificazione di Sogepu, che avranno carattere continuativo fino al termine dell’emergenza da Covid-19. Entrambi i servizi non comporteranno alcun onere per il Comune.

