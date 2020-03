Primo caso di Coronavirus a Sansepolcro: le parole del sindaco Cornioli,alla Cittadinanza, postate sulla sua pagina social

Cari concittadini,

abbiamo il primo caso positivo di Coronavirus a Sansepolcro.

Si tratta di una giovane donna, operatore sanitario che lavora in ospedale, ma non a Sansepolcro.

Essendo una professionista del settore, la persona ha seguito tutti i protocolli del caso, osservando fin da subito un rigido isolamento anche in ambito familiare, con grande rispetto sia verso i familiari che verso la comunità intera. Il comportamento di isolamento lo aveva iniziato già prima di contrarre il virus, perché usciva solo per andare al lavoro, vista la professione che svolge. E’ comunque in buone condizioni di salute.

Questa notizia ci deve spingere a rafforzare ulteriormente i comportamenti e le regole igieniche previste dal decreto ministeriale

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati