Polizia municipale: denunciati 4 cittadini albanesi, per inosservanza DPC 8 marzo 2020

In data odierna, alle ore 15 circa, personale del Corpo di Polizia Municipale di Città di Castello è intervenuto nel controllare una segnalazione telefonica relativa alla presenza di diverse persone all’interno di un appartamento sito nelle immediate vicinanze del centro storico. Sul posto venivano rintracciati 4 cittadini albanesi, di cui 2 non in regola con le prescrizioni del dpcm 8 marzo 2020. Accompagnati presso i nostri uffici, le due persone venivano successivamente denunciate ai sensi del art 650 cp per inottemperanza del dpcm sopra citato.

