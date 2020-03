"Oro d'Autore" cuore del futuro Museo dell'oro ad Arezzo

Creare ad Arezzo un vero e proprio “Museo dell’Oro”, parte del sistema museale regionale e nazionale, partendo dall’esposizione della preziosa collezione ‘Oro d’Autore’, di proprietà della Regione Toscana, custodita in gran parte dalla società Arezzo Fiere e destinata ad essere esposta integralmente negli spazi del Palazzo di Fraternita. Questo lo scopo per il quale Regione Toscana, Comune di Arezzo, Società Arezzo Fiere e Congressi e Fondazione Guido d’Arezzo sottoscriveranno a breve un Protocollo di intesa finalizzato alla valorizzazione della collezione ed alla promozione della realtà produttiva, turistica e culturale aretina. Lo schema del protocollo è stato approvato dalla Giunta regionale nella sua ultima seduta, e vede come proponenti il Presidente Rossi, la vicepresidente Monica Barni e gli Assessori Bugli e Ciuoffo.

“La Regione Toscana – spiega Barni – ha scelto ne 2019 di acquisire la collezione ‘Oro d’Autore’ per garantire la conservazione e la valorizzazione di un importante patrimonio della città e della regione. L’esposizione della collezione Oro d’Autore costituirà il primo nucleo di un futuro museo cui spetterà il compito di far conoscere la tradizione orafa del territorio e di sostenere una vocazione che ha radici antiche e lega mondo artistico e produttivo, artigianato di qualità e turismo”.

“Il protocollo per la valorizzazione della collezione “Oro d’autore” – spiegano l’assessore regionale al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli e l’assessore alle attività produttive e turismo Stefano Ciuoffo – è un primo importante passo per la creazione, ad Arezzo, di un polo culturale che coronerà la lunga e ricca tradizione produttiva ed artigianale di questo territorio e che siamo certi contribuirà a sostenere e rafforzare l’idea del distretto aretino come patria dell’oreficeria di qualità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati