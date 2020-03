Emergenza coronavirus: dichiarazioni del Sindaco: “riapertura reparto dell’ospedale segno di abnegazione ed efficienza. Plauso a chi sta in trincea”

18 Marzo 2020. Seconda dichiarazione del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta: “L’annuncio da parte della ASL Umbria 1 della riaperura del reparto di medicina dell’ospedale è un segnale importante di come l’ospedale lavori bene. Sono stati eseguiti tantisimi tamponi perché la vicenda della positività di alcuni operatori sanitari è legata alla fase difficile che stiamo vivendo e al fatto che questa categoria è in trincea, un plauso alla loro efficienza, solidarietà per ognuno di loro. Gli altri reparti continuano ad operare nella normalità. Dai medici agli infermieri, tutti stanno dando una grande prova di abnegazione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati