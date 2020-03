Contenimento dell’emergenza da Covid-19: Sogepu avvia la sanificazione di tutte le strade di Città di Castello

Su mandato del Comune, Sogepu ha avviato stamattina l’intervento di sanificazione di tutte le strade del territorio di Città di Castello nell’ambito delle azioni di contenimento dell’emergenza da Covid-19.

Le macchine spazzatrici dell’azienda hanno cosparso con una soluzione disinfettante a base di cloro i manti stradali nel rispetto del calendario di pulizia settimanale del capoluogo e delle frazioni del territorio comunale. L’invito ai cittadini è di rimuovere i veicoli dalla carreggiata, prediligendo i garage privati e i parcheggi pubblici, in modo da non ostacolare il passaggio delle spazzatrici e rendere più efficace il servizio.

Venerdì 20 marzo, a partire dalle ore 21.00 e per tutta la notte, verrà eseguito un intervento di sanificazione delle strade principali di tutto il territorio comunale mediante nebulizzazione di disinfettante.

Durante il trattamento i cittadini sono invitati ad adottare alcune precauzioni: chiudere porte e finestre degli edifici, ritirare gli indumenti stesi all’esterno delle abitazioni, ricoverare in casa gli animali, evitare di circolare nei luoghi interessati dal servizio.

I veicoli dotati di nebulizzatore attraverseranno le seguenti zone del territorio comunale: centro storico; zona 167; Salaiolo; La Tina; zona Ospedale; Casella; Garavelle; Zoccolanti; zona Depuratore, Laghi Spada; Montedoro; Fontecchio; Rignaldello; Villaggio Musicale; Meltina; Vingone; Zona Industriale Nord; Riosecco; Europa 92; Graticole; Titta; Lerchi; Cerbara; Piosina; Fraccano; Badiali; Ripole; Vallurbana; Passerina; Grumale; Bocca Serriola; Giove; Nuvole; San Secondo; Fabbrecce; Trestina; Bonsciano; Muccignano; Croce di Castiglione; Badia Petroia; Morra; Volterrano; Petrelle; Lugnano; Santa Lucia; San Maiano; Cinquemiglia; Promano; Cornetto; San Leo Bastia; San Pietro a Monte.

Sogepu chiarisce che le sostanze disinfettanti utilizzate per la sanificazione stradale non sono in alcun modo nocive per le persone e gli animali, nel rispetto delle disposizioni normative in materia.

Per ogni informazione in merito allo svolgimento dei servizi è a disposizione il numero verde di Sogepu: 800.132152.

