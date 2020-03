Stress da Coronavirus: “Era” mette a disposizione gratuitamente gli psicologi per affrontarlo

Coronavirus per molti significa paura, ansia, preoccupazione, tristezza e non solo. Per questo l’associazione “Era” contribuisce ad affrontare l’emergenza che stiamo vivendo a causa della diffusione del COVID-19 attraverso un servizio gratuito di consulenza telefonica con gli psicoterapeuti dell’associazione.

Il servizio è rivolto a tutti, adulti o adolescenti che vogliano confrontarsi con psicologi/psicoterapeuti sulle questioni legate alle conseguenze sulla nostra vita della diffusione di questa pandemia mondiale.

“La resilienza – spiegano infatti gli psicologi coinvolti, Elisa Marcheselli, Roberta Rachini e Alessio Pieri – è un concetto fondamentale, ovvero la capacità di resistere agli urti della vita e adattarsi ai cambiamenti e noi, come Era, vogliamo aiutare a gestire queste difficoltà per chi non riesce a farlo: chi si rivolgerà ai nostri psicologi potrà chiedere e confrontarsi su come affrontare al meglio questo momento, per trasformare una condizione che limita e spaventa, in una risorsa personale di crescita”.

“Non è facile infatti – spiegano ancora da Era – gestione emozioni, affrontare lo stress e la preoccupazione per il lavoro e il futuro, o il bornout per professionisti sanitari. Ci si trova di fronte, in questo momento, a disturbi compulsivi, disturbi dell’alimentazione, dipendenze e altre problematiche pre-esistenti. Noi siamo a disposizione gratuitamente se serve anche semplicemente per aiutare nell’organizzazione del tempo libero e per la divulgazione di tematiche psicologiche e di sviluppo personale”.

I giorni in cui poter chiamare gli psicoterapeuti sono il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13. Risponderanno la dr. Elisa Marcheselli 388 652 20 77; la dr. Roberta Rachini 3924131912 e il dr. Alessio Pieri 328 827 42 99.

