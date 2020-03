Paolo Fratini (Sindaco di San Giustino) "secondo caso di coronavirus, nel nostro comune. Attivati tutti i protocolli sanitari

“Ho appena ricevuto, dall’ Asl 1, la comunicazione di un secondo caso di coronavirus, che interessa il nostro comune. Sono stati immediatamente attivatati tutti i protocolli sanitari, a salvaguardia della nostra salute, per questo 9 cittadini sono sottoposti alla vigilanza sanitaria obbligatoria. In questi giorni, inizieremo con So.ge.pu, il lavaggio e la sanificazione delle strade e dei luoghi pubblici del nostro territorio, chiediamo che questo non sia un unico intervento, ma che lo si renda continuativo nel tempo. Queste misure non ci devono permettere di abbassare la guardia. Dobbiamo evitare di frequentare luoghi pubblici, inoltre serve non affollare i presidi sanitari, che devono essere usati solo in casi di stringente necessità. Rimaniamo a casa, solo in questo modo possiamo essere sicuri di sconfiggere il virus e di uscire da questa emergenza”

