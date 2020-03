La Usl Umbria 1 ha dato comunicazione di un nuovo caso positivo al virus Covid-19 nel Comune di Umbertide.

Il soggetto si trova attualmente in isolamento domiciliare.

Ancora una volta diciamo a chi non è costretto a uscire per lavoro, necessità o urgenze, di stare a casa.

