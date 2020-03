Emergenza Covid-19, controlli della Polizia Locale: a Umbertide denunciate tre persone

La Polizia Locale del Comune di Umbertide, nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento del virus Covid-19, ha denunciato tre persone appiedate, tra cui un minorenne, per il reato di inottemperanza all’ordine impartito dall’Autorità Pubblica per motivi di sicurezza pubblica e igiene di cui all’art. 650 del codice penale. “A fronte di tanti cittadini che con sacrificio rispettano l’obbligo di non uscire di casa se non per necessità – dice il sindaco Luca Carizia – si registrano ancora numerosi casi di persone che non comprendono l’obbligatorietà di limitare al massimo gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o urgenze. In questo momento è fondamentale restare a casa, senza usare motivazioni inutili con le quali uscire e mettere in pericolo la salute dei cittadini o aggravare la pesantissima situazione del sistema sanitario che in questo momento è concentrato sul coronavirus e non deve essere congestionato da persone che violano il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o le ordinanze sindacali dei giorni scorsi. Maggiore sarà il rispetto delle regole e prima saremo in grado di tornare alle nostre normali abitudini”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati