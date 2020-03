Emergenza coronavirus: Luciana Bassini (Ass.re Sociale e protezione civile Città di Castello) "categorie più deboli, sotto controllo, grazie al personale sanitario e a tutti i volontari"

“E’ un’emergenza unica nel suo genere, ma la stiamo affrontando con calma e raziocinio. Per quanto riguarda le categorie più deboli e disagiate, mi rifersco ad anziani soli e disabili, stiamo monitarondo costantemente le loro necessità, tutto al momento è sotto controllo. Colgo l’occasione per ringraziare, per l’enorme sforzo profuso, il personale sanitario, tutti i volontari, la protezione civile che in questo momento, rischiando, stannno garantendo che tutto funzioni correttamente. non mi stancherò mai di ripeterlo, state a casa, uscite solo in caso di reale necessità, è l’unico modo per uscirne al più presto”

