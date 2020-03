Emergenza coronavirus: a San Giustino attivo il servizio una voce in ascolto

Importante iniziativa, quella lanciata in queste ore, in tutta l’Umbria, grazie ad ANPAS e volta al supporto psicologico della popolazione, per lo sviluppo e il contrasto della solitudine, durante l’emergenza coronavirus. Una voce in ascolto, si propone di fornire un supporto, telefonico, a chi in questo momento sta attraversando delle difficoltà. Contattando il numero 327 5550854 si potrà, anche se a distanza, parlare del proprio disagio. “E’ un’iniziativa di carattere regionale “queste le parole del responsabile protezione civile per ANPAS Umbria Marcello Fortuna “che il comune di San Giustino ha immediatamente recepito. Cerchiamo di stare vicini, grazie al contributo di psicologici, a quelle persone che in questo momento stanno attraversando delle evidenti difficoltà. E’ una situazione nuova, limitare gli spostamenti e in qualche modo la nostra libertà comporta sacrifici, a volte enormi, per questo motivo abbiamo deciso di lanciare la campagna una voce in ascolto, per lo sviluppo della resilienza e il contrasto della solitudine. I volontari, che ringrazio per i rischi che stanno correndo” prosegue Fortuna “hanno risposto in modo esemplare, grazie anche al loro contributo, riusciamo a fornire servizi, che si stanno rilevando, estremamente utili, in questo momento. Siamo in una fase delicata, serve la collaborazione di tutti restare in casa, uscire solo in casi di stringente necessità è l’unico antidoto contro il coronavirus. Aiutateci con il vostro senso civico, l’enorme senso di responsabilità che state mostrando in questi giorni “conclude Fortuna “il nostro sforzo, i vostri sforzi saranno ripagati, quando potremo tornare alla normalità”

