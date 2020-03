Filippo Corbucci (PD Umbertide) “due le proposte presentate in Consiglio Comunale, per alleggerire famiglie e imprese in questo momento di grande difficoltà”

Il titolo di questo post non è altro che una sintesi, se vogliamo, del teorema del sociologo americano specializzato nello studio delle reazioni ai disastri Enrico Quarantelli. Le prime conclusioni: gli eventi catastrofici tirano fuori dall’umanità il meglio. Non è vero che si reagisce istericamente. La solidarietà prevale sul conflitto. La società diventa più democratica. Svaniscono, almeno temporaneamente, le diseguaglianze e le distinzioni di classe. Si soffre e si lavora insieme. Il mio pensiero va a tutti coloro che stanno svolgendo la difficilissima missione di proteggere vite umane con un gigantesco impegno e con scelte coraggiose. Dal Governo al personale sanitario, dalla Protezione civile ai trasportatori, dagli operatori ecologici a tutti i dipendenti di alimentari, farmacie e attività di primaria necessità. A tutti i negozianti e a quelle attività costrette a chiudere e a soffrire in questa fase e che andranno aiutate appena l’emergenza sarà passata.

Noi come minoranza in Consiglio Comunale abbiamo già dato la nostra assoluta disponibilità a collaborare con l’Amministrazione. Abbiamo deciso anche di avanzare due proposte:

1) spostare per tutti al 30 settembre il pagamento della prima rata della tassa sui rifiuti – Tari (anziché Aprile) e poi rimodulare la rateizzazione in modo che l’ultima rata sia da pagare entro fine febbraio 2021

2) al fine di andare incontro ai fornitori del Comune di Umbertide, l’ente invece di pagare alla scadenza, effettuerà il pagamento a vista fattura, senza rimessa diretta, proprio per andare incontro alle imprese.

Per chi ha un ruolo istituzionale, anche se di minoranza, è un imperativo e necessità primaria in questa fase contribuire costruttivamente, senza alcuna polemica, alla salvaguardia della salute dei cittadini. Noi ci siamo, completamente disponibili. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati