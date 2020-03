Emergenza coronavirus: Unione montana valtiberina "interventi sociali urgenti e protezione dei cittadini a riscio garantita"

L’Unione Montana della Valtiberina Toscana informa che con riferimento agli interventi sociali urgenti a protezione dei cittadini a rischio, il servizio non è interrotto e si rende disponibile a progettare percorsi di sostegno individualizzati, come la consegna dei pasti o dei medicinali. Ogni comune dell’Unione può quindi attivare in tal senso l’assistente sociale di riferimento.

Per eventuali contatti/necessità telefonare ai seguenti numeri:

Assistente sociale Agostini Roberta 0575/757886 mail r.agostini@valtiberina.toscana.it

Assistente sociale Angeli Elisabetta 0575/714103 mail e.angeli@valtiberina.toscana.it

Assistente sociale Fontana Elena 0575/730217 mail e.fontana@valtiberina.toscana.it

Assistente sociale Guidobaldi Laura 0575/730296 l.guidobaldi@valtiberina.toscana.it

Assistente sociale Signoretti Brunella 0575/730254 mail run@valtiberina.toscana.it

