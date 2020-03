Emergenza coronavirus: Michele Bettarelli (Pd), “tamponi in modo massiccio anche sugli asintomatici, partendo dai soggetti più esposti, in modo da trovare subito quelli ‘positivi’ ed isolarli"

“Ci troviamo in questi giorni a

fronteggiare l’Emergenza Coronavirus con un forte aumento dei soggetti

positivi fra la popolazione e anche fra gli operatori sanitari. Forse

qualcuno ha preferito non fare tamponi per non creare il panico o perché i

tamponi erano limitati; ma adesso è necessario mettere in sicurezza la

nostra popolazione, iniziando nella nostra regione ad effettuare tamponi in

modo massiccio anche sugli asintomatici e partendo dai soggetti più

esposti”. Così il consigliere regionale Michele Bettarelli (Partito

democratico) in una lettera inviata alla presidente della Regione, Donatella

Tesei e all’assessore alla sanità Luca Coletto.



“Nella lettera – spiega Bettarelli – ho richiesto di eseguire tamponi in

modo massiccio anche sugli asintomatici, in modo da trovare subito i soggetti

positivi e isolarli, così che non possano essere portatori inconsapevoli,

rappresentando l’incognita maggiore di espansione del virus. In

quest’ottica – aggiunge -, Presidenti di Regione si stanno attrezzando ed

esperti autorevoli come il professor Massimo Galli (responsabile di malattie

infettive all’Ospedale Sacco di Milano) sostengono la necessità

“dell’utilizzo massiccio di tamponi agli asintomatici, utile per le misure

di contenimento identificare persone che altrimenti non lo sarebbero e

metterle in quarantena””.



Per Bettarelli vanno dunque effettuati, “adesso, in Umbria, tamponi in modo

massivo, iniziando dai soggetti che in questo momento sono più esposti. È

necessario, ora – conclude – mettere in sicurezza tutti i nostri cittadini.

Fare adesso il massimo sforzo per evitare il peggio”. RED/as

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati