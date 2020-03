Emergenza coronavirus: Fratini (sindaco di San Giustino) "domani effettueremo la sanificazione nelle strade del nostro comune, attenzione questo non sconfiggerà il Coronavirus"

“Domani effettueremo la sanificazione anche nelle strade del Comune di San Giustino, ma tutti dobbiamo sapere che questo non sconfiggerà il Coronavirus. Chiunque lo dica non è attendibile. Non ne diminuirà gli effetti del contagio ma verrà effettuata perché è giusto provvedere a tutto quanto si può fare per stemperare la tensione. Atteniamoci scrupolosamente alle regole, emanate nell’ultimo decreto governativo, questo al momento è il protocollo da seguire, quello che garantisce maggior sicurezza. Nella giornata di ieri, la nostra polizia Municipale ha effetuato controlli, nel nostro territorio, al fine di controllare il rispetto delle regole, che tutti noi ben conosciamo. Ringrazio di cuore tutti i cittadini, non sono state riscontarte violazioni, avanti così, ne usciremo tutti insieme, più forti e consapevoli”

