Emergenza coronavirus: CNAT “disponibili ad effettuare una donazione, in favore dell’ospedale di Città di Castello, per l’acquisto di un ventilatore polmonare”

Non si ferma la gara di solidarietà, per sostenere la sanità dl nostro territorio. “Siamo disponibili ad effettuare una donazione in favore dell’ospedale di Città di Castello per l’acquisto di un ventilatore polmonare” queste le parole del presidente del CNAT tifernate Maurizio Grilli “è un momento difficile per tutti abbiamo deciso, come associazione, per quello che possiamo, di aiutare l’ospedale tifernate, in questo momento di grande emergenza. Siamo un’associazione di volontariato, che opera nel campo della riabilitazione post traumi ortopedici e neurologici, lo facciamo da anni, nelle piscine di San Giustino e Città di Castello. Credo sia indispensabile” conclude Grilli “che tutti noi ci si stringa, simbolicamente, attorno agli operatori sanitari, che sono in prima linea per combattere il coronavirus e che stanno combattendo, per la nostra salute”

