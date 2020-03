Citerna Covid 19: servizi ai cittadini garantiti, consegne a domicilio per bisognosi Chiusura del mercato infrasettimanale e del cimitero

– L’Amministrazione Comunale di Citerna, pur non registrando alcun caso di contagio da Covid-19 nel proprio territorio, ha messo in atto tutte le disposizioni precauzionali per contrastare le diffusione del virus e garantire i servizi necessari ai propri cittadini. È stato quindi attivato il COC per il monitoraggio del territorio, in collaborazione con la Protezione Civile di Città di Castello e con l’ausilio della costituenda Protezione Civile di Citerna. È stata inoltre garantita ai cittadini in difficoltà la consegna a domicilio di generi alimentari e di farmaci, in collaborazione con gli esercizi commerciali comunali e con la Croce Bianca. Il Sindaco ha inoltre disposto la chiusura di tutti i cimiteri e l’interruzione del mercato infrasettimanale ed ha vietato assembramenti, sia in luoghi pubblici che privati, richiamando la popolazione a restare in casa . “Questi sono i giorni di maggiore diffusione del contagio ed è indispensabile da parte di tutti i nostri cittadini, anche i più giovani, la massima serietà nel rispettare le norme igieniche e comportamentali, per garantire la propria sicurezza e quella di tutta la comunità. ” ha detto il sindaco Enea Paladino “È un sacrificio che tutti dobbiamo fare oggi, per riprendere al più presto le nostre libertà e la nostra vita sociale. Restiamo a casa! Andrà tutto bene.”

