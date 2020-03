Suicidio a Sansepolcro. Donna di settant’anni si getta dal ponte del torrente Afra

Sconforto a Sansepolcro, per il suicidio di una donna di 70 anni che si è tolta la vita gettandosi dal ponte del torrente Afra, in località Riello. L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 8 quando un passante, ha notato un’auto con le chiavi ancora inserite nel quadro. L’uomo, ha visto il corpo della settantenne, vicino alla cascata, al di sotto del ponte di San Martino. Giunti sul posto, il personale medico del 118, non ha potuto che constatarne il decesso, probabilmente avvenuto per l’impatto da un’altezza di circa 15 metri. Per il recupero del cadavere, sono stati allertati i vigili del fuoco del locale distaccamento. Il corpo e a disposizione delle autorità competenti, per l’espletamento della formalità di rito, affidate alla Polizia del commissariato biturgense. Ancora sconosciute le cause del gesto, che sono al vaglio degli inquirenti.

