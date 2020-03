Piu' firme che residenti, tutti i cittadini di Monte Santa Maria Tiberina (Pg) e non solo, dicono no all'installazione dell'antenna alle porte del paese

Tutto è iniziato una ventina di giorni fa,quando da voci di paese sono venuto a conoscenza della volontà dell’amministrazione di installare una antenna ripetitore WIND/3 della altezza di 28/30m proprio all’ingresso del paese di M.S.M.TIBERINA (PG)

Abbiamo subito chiesto udienza al sindaco che suo malgrado ha ammesso l’esistenza di questo progetto, presentato nel mese di ottobre 2019 al Comune e successivamente autorizzato con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n7/ST del 21/01/2020 e quindi l’ impossibilità di opporsi, senza però aver informato la popolazione di tale scelta. Grazie all’aiuto di tanti abbiamo quindi formato un comitato spontaneo di salute e ambiente con il quale ci stiamo impegnando a difendere il territorio ed il nostro diritto a vivere in un ambiente sano per noi e per i nostri figli.

Abbiamo manifestato subito il nostro dissenso esponendo striscioni davanti al sito di installazione, proponendo subito una petizione per la raccolta firme e stampato manifesti per informare la popolazione dei rischi che ci saremmo trovati ad affrontare.

A tutt’oggi le firme raccolte ammonterebbero a diverse centinaia su carta e a circa 3.000 sui social (change.org) . Questo dimostra che la maggior parte dei cittadini è al corrente dai danni da inquinamento elettromagnetico ed allo stesso tempo sono contrari a qualsiasi installazione che deturpi per sempre il nostro meraviglioso territorio causando un devastante impatto ambientale.

Bisogna tenere in considerazione anche il fatto che in molte regioni compresa la nostra, le compagnie stanno optando per la sostituzione delle antenne con la fibra ottica sotto traccia ed è inoltre accertato che le emissioni delle antenne sono pericolosissime per la salute.

Il Sindaco di M.S.M.Tiberina ci ha promesso che si impegnerà a trovare un altro luogo meno impattante per l’antenna (meglio sarebbe farne a meno) e noi la prendiamo in parola e aspettiamo fiduciosi.

L’appello che facciamo a tutti e di appoggiarci contro l’installazione di questa antenna e che la Wind/3 non deturpi la bellezza dei nostri paesi millenari. Vorrei inoltre che la Compagnia Telefonica che ha scelto M.S.M.Tiberina come luogo su cui installare la propria antenna si rendesse conto che quest’ultima recherà più danno che profitto non solo a noi cittadini e CLIENTI,ma all’immagine stessa dell’azienda in modo indelebile, basti pensare che al centro del Paese c’è asilo e scuola pubblica che sono il fiore all’occhiello del nostro Comune e i nostri bambini saranno esposti h24 a onde elettromagnetiche. Non è solo il fatto gravissimo della Salute dei cittadini ad essere in grave pericolo, ma anche un ulteriore danno patrimoniale e di immagine per il nostro comune così apprezzato anche dai tantissimi stranieri che lo hanno scelto come luogo di residenza o vacanza, minacciando l’abbandono delle proprie abitazioni, causando quindi anche un danno all’indotto del turismo della nostra zona.I cittadini in primis si sono impegnati per preservare la bellezza di questo borgo perché vogliono che resti così “intatto”, quello che è certo é che é giunto il momento che tutti facciano la loro parte: Comune, Privato e Compagnia Telefonica.

#preserviamolasuabellezza

