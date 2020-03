Perchè serve essere responsabili, in questo momento. La testimonianza di chi, la terapia intensiva l'ha vissuta davvero, ma non per l'emergenza coronavirus

Serve responsabilità, da parte di tutti. Per questo motivo abbiamo deciso di pubblicare, dopo il suo consenso, il video realizzato dal professor Emanuele Olivieri. Una testimonianza di chi, la terapia intensiva la vissuta davvero, non per il dramma coronavirus che stiamo vivendo in questo momento, ma per un grave problema di salute. Per questo è fondamentale, rispettare le regole, perchè la terapia intensiva può servire anche per altri motivi e non solo per l’emergenza legata al coronavirus.

