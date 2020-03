“La bellezza salverà il mondo”: il museo diocesano di Città di Castello, posta su facebook immagini e opere d'arte"

Il Museo Diocesano di Città di Castello in questo delicato momento di pandemia che colpisce molti paesi del mondo inclusa l’Italia vuole comunicare attraverso l’arte bellezza, fiducia e speranza. Rifacendosi a Dostoevski fa proprio il monito “La bellezza salverà il mondo” e in questa ottica ha iniziato e sta continuando a postare nelle sue pagine social le immagini delle opere d’arte conservate all’interno della struttura museale diocesana e propone anche foto del ricco patrimonio ecclesiastico: chiese, santuari, pievi, torri e tanto altro. In linea con le disposizioni adottate dal Ministero per il contenimento del Covid-19 il Museo diocesano ha fatto sua la politica “Io resto a casa” – dice Catia Cecchetti – accompagnando questo periodo di isolamento che interessa tutti noi con immagini di bellezza e di straordinaria spiritualità in grado di sollevare, speriamo almeno un po’, il nostro animo. In accordo con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Città di Castello e in linea con la politica culturale della Regione Umbria “Scoprendo l’Umbria anche da casa” e con AMEInteressa la salute di tutti, sono a disposizione le pagine fb del Museo diocesano e anche quella dedicata all’Oratorio di San Crescentino a Morra di Città di Castello e quella della Madonna di Donatello opera in terracotta conservata nella piccola sacrestia della Chiesa di San Francesco a Citerna. Altra pagina nella quale si potrà viaggiare nei luoghi dell’arte è quella dei Musei Ecclesiastici Umbri dove ben 13 strutture di tutta la Regione Ecclesiastica Umbria posteranno immagini, opere e luoghi di elevata spiritualità cristiana. Il Museo diocesano tifernate è presente anche nella pagina instagram – museodiocesanocdc – nella quale si impegna a proporre luoghi di straordinaria suggestione e spazi in cui la mente può trovare sollievo e il cuore speranza.

La prima carrella di immagini hanno riguardato: il Campanile cilindrico di Città di Castello di impianto ravennate dei secc. XI-XII, la suggestiva piazza V. Gabriotti dove si trova la sede del Museo Diocesano e monumenti quali la Basilica Cattedrale dedicata ai Santi Florido e Amanzio e la Torre civica; nelle immediata periferia tifernate il Santuario Madonna di Belvedere e della Madonna del Transito a Canoscio; nel Comune di Citerna la terracotta raffigurante la Madonna di Donatello nella piccola sacrestia della Chiesa di San Francesco.

Seguiteci, dateci suggerimenti, commentate, e scriveteci ai seguenti indirizzi:

fb Museo Duomo Città di Castello – Oratorio di San Crescentino – Madonna di Citerna – MEU – Musei Ecclesiastici Umbri –

mail museo@diocesidicastello.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati