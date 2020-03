Emergenza coronavirus: Pro Loco Piosina, stanziati fondi per acquisto di materiale sanitario da donare all'ospedale di Città di Castello

La pro-loco di Piosina vista la problematica situazione che sta vivendo tutta la popolazione non vuole stare in disparte ma mettersi a disposizione della comunità’ ( di piosina e di tutto il territorio tifernate ) con una o più iniziative a sostegno diretto degli abitanti di piosina e della struttura ospedaliera. “Abbiamo stanziato come consiglio direttivo una somma importante (per la nostra associazione) a favore di un intervento volto all’accquisto di materiale sanitario da donare all’ospedale tifernate o alla produzione diretta di mascherine il più conformi possibili alle normative di legge da mettere a disposizione gratuitamente a chi ne abbia bisogno”. “E’necessario – precisa Nicola Allegria- qui a Piosina, ma credo in tutte le pro loco del territorio tifernate diffuse in maniera cosi capillare, intraprendere ‘iniziative, che per una volta non ci vedono solo come gli organizzatori di sagre, spettacoli o eventi culturali, ma protagonisti di un sostegno alla nostra comunita’ e se utile alla struttura ospedaliera e ai sui dipendenti a tutti i livelli, medici e personale sanitario, messi in questo periodo a cosi’ dura prova . #andratuttobene

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati