Emergenza coronavirus: chiude, a tempo indeterminato, la Giuliano Tartufi, al fine di garantire la sicurezza dei propri dipendenti

Da domani Lunedì 16 marzo 2020 Giuliano Tartufi, azienda storica con sede a Pietralunga con 70 dipendenti rimarrà chiusa per un periodo non determinato. Questa scelta è stata fatta per far sì che tutti i nostri dipendenti, collaboratori e partner vivano questo già difficilissimo momento con grande serenità e con i loro cari.

Faremo utilizzare loro giorni di ferie e permessi e verremo incontro a tutte le esigenze di ognuno, come sempre.

È anche per preservare la salute delle nostre 2000 anime che vivono e lavorano nel nostro bellissimo borgo di Pietralunga, dato il grande andirivieni di persone e corrieri che la GT movimenta. Abbiamo attuato fino ai giorni passati tutte le procedure per poter lavorare in massima sicurezza ma ci è sembrato giusto fare Questo senza obblighi di alcun genere ma in assoluta autonomia.

Saremo pronti a ripartire più forti e più determinati di prima.

Siamo disponibili – conclude Giuliano Martinelli – a fare una donazione all’ospedale di Città di Castello per poter acquistare materiale necessario e utile per far fronte all’emergenza.”

