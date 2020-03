Dramma a Città di Castello. Uomo di sessantasei anni, di San Giustino si getta dalle scale antincendio dell’ospedale. Morto sul colpo

Dramma all’ospedale di Città di Castello, dove un sessanteseienne, si è tolto la vita, gettandosi dalla scale antincendio dell’ospedale tifernate. L’uomo di origine straniera, ma residente a San Giustino era ricoverato quando, al termine delle cure, ha lasciato la sua camera, senza che nessuno se ne accorgesse, per compiere il drammatico gesto, morto sul colpo per il violetto impatto con il terreno. Panico tra i passanti, visto che tutto è accaduto a pochi dal parcheggio. Sul posto, per i rilievi di rito, le autorità competenti

