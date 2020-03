L'arte ai tempi del coronavirus poliedro cultura rende virtuale e gratuita a tutti la visita alla pinacoteca comunale di citta’ di castello.

Il principe Miškin nell’Idiota di Dostoevskij afferma che “La bellezza salverà il mondo” non sappiamo se questo corrisponderà mai alla verità ma sicuramente fruire della bellezza aiuta sicuramente a rendere più serena la gente. Partendo da questo presupposto il settore Cultura della COOPERATIVA IL POLIEDRO, gestore della Pinacoteca Comunale di Città di Castello (secondo museo dell’Umbria dopo la Galleria Nazionale) ha pensato di dare il suo contributo alla popolazione creando una serie di brevi e interessanti guide online alle meraviglie del museo di Città di Castello.



Quindi gli operatori forniranno gratuitamente attraverso le principali piattaforme social una serie di video-guide e immagini di opere che faranno scoprire i capolavori contenuti in questo importante museo che, come tutti gli altri d’Italia, resterà chiuso al pubblico per l’emergenza Coronavirus Covid-19.



Gli operatori specializzati illustreranno le opere di artisti quali Luca Signorelli, Raffaello, Cola dell’Amatrice e, nel padiglione moderno, De Chirico, Carrà, De Pisis, Nuvolo e tanti altri che da decenni hanno reso il museo di fondamentale importanza per l’arte e il turismo.



Sarà questa anche una maniera per scoprire o riscoprire un contenitore d’arte di grandissimo prestigio Palazzo Vitelli alla Cannoniera, edificio cinquecentesco tra i più belli dell’Umbria.

Inoltre così facendo anche Poliedro Cultura aderisce alla campagna #iorestoacasa e #laculturanonsiferma promuovendo e divulgando il nostro patrimonio culturale



Instagram: poliedrocultura

Facebook: Poliedro Cultura

#pilloledarte









