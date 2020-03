Con “andrà tutto bene” diffondiamo la fiducia e la speranza

In questi giorni, tanti bambini stanno spontaneamente lanciando a tutti un messaggio di fiducia e di speranza, come ha fatto il piccolo Leo da Scheggino (PG), che ha realizzato il cartello, adottato come immagine-logo per lanciare questa proposta semplice ma auspicabilmente d’impatto per tutti.

Si tratta, in poche parole, di raccogliere tutti questi messaggi realizzati con cartelli, locandine, immagini grafiche, foto e di diffonderli con una velocità che sarà sicuramente in grado di contaminare tutte le nostre città, in un metaforico abbraccio di fiducia e di speranza.

Per partecipare a questa iniziativa comunitaria che avrà per protagonisti i bambini,

basta inviarci con la modalità più comoda tra quelle sotto indicate, foto, immagini, grafiche che rappresentino questo intento di positività racchiuso nelle parole ANDRÀ TUTTO BENE.

Il cesvol provvederà a pubblicare su tutti i suoi canali web i “lavori” realizzati dai bambini, senza alcun intento competitivo o estetico.

Qui, come non mai bastano le parole ANDRÀ TUTTO BENE.

Inviare a:

Whazzup – 3476081782

Messenger https://www.facebook.com/cesvol.centroservizivolontariato

Email andratuttobene@cesvolumbria.org

