Caso coronavirus a San Giustino: Fratini "circola messaggio wattsapp, privo di ogni fondamento, l'autore o gli autori verranno perseguiti penalmente"

In queste ore, sta ciircolando un messaggio wattsapp privo di fondamento e veridicità e che sta generando un allarmismo ingiustificato, l’autore o gli autori verranno perseguiti penalmente. E’ un momento difficile, chiedo senso di responsabilità, non verranno tollerati gesti o atti, che possano procurare allarme tra la popolazione. Vi chiedo di stare vicino agli operatori sanorati, che stanno lavorando incessantemente, per garantire la nostra salute e di continuare a comportarvi con il senso civico e la responsabilità, mostrata in questi giorni”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati