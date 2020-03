Nuovo numero verde per l’emergenza Coronavirus

Attivato l’800 050 529. Si aggiunge a uno già esistente Per rispondere alle tante domande sull’emergenza Coronavirus, la Asl Toscana sud est ha attivato un altro numero verde, con varie linee di risposta: si tratta dell’800 050 529, che si aggiunge al già esistente 800 579 579.

I due numeri sono dedicati a coloro che sono stati in contatto con persone positive o a chi è rientrato da Cina, Hong Kong, Singapore, Iran e Corea del Sud.

