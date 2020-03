Le opposizioni in Consiglio comunale di Umbertide sostengono le iniziative e le azioni del Governo nazionale e dell’Amministrazione locale

I consiglieri di opposizione, di fronte ad una situazione generale particolarmente impegnativa ed emergenziale, accolgono il messaggio unitario del Presidente della Repubblica Mattarella e ribadiscono la piena disponibilità a collaborare per il bene della Nazione, dell’Umbria e di Umbertide. Siamo convinti che questi momenti, così difficili che mettono in gioco la stessa esistenza, necessitino del massimo sforzo, responsabilità e della massima compattezza delle forze politiche e istituzionali in ogni livello, a cominciare da Umbertide. Auspichiamo, pertanto, che si possa seguire anche nella nostra città il modello adottato nazionalmente e in altre realtà, cementando una piena collaborazione attraverso la consultazione e condivisione permanente tra Sindaco, Presidente del Consiglio comunale e conferenza dei capigruppo.

Disponibili ad ogni confronto e contributo,

I consiglieri Codovini Giovanni, Conti Giampaolo, Corbucci Filippo, Ventanni Matteo.

