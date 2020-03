Coronavirus, incontro Sindacati-Regione Toscana: 3 milioni a sostegno della spesa a domicilio per gli anziani

Oggi i segretari generali dei sindacati pensionati di CGIL CISL e UIL hanno incontrato l’assessore alla sanità e al sociale della Giunta Regionale Stefania Saccardi.

Nell’incontro l’Assessore ha illustrato la delibera regionale 322 dell’11 marzo 2020 sulle “Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19″che prevede l’assegnazione di 3 milioni di euro per l’attivazione del servizio di consegna della spesa a domicilio: a favore di persone anziane o affette da patologie croniche o comunque tali da dover evitare luoghi affollati.

Il progetto oltre alle risorse stanziate chiede ai Comuni di dotarsi di un apposito numero verde per la raccolta delle richieste da parte dei cittadini. Affida alle zone distretto, tramite le Case della salute, il compito di organizzare il servizio logistico di distribuzione anche con il coinvolgimento associazioni di volontariato, terzo settore e protezione civile.



I sindacati dei pensionati hanno apprezzato l’iniziativa perché mette a sistema, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, le numerose e positive iniziative già intraprese da numerosi comuni.

Si ritiene quindi indispensabile un coordinamento regionale che offra alle persone residenti in tutti i territori della toscana servizi omogenei. Per ottenere il risultato si promuove una rete logistica di prossimità: infrastruttura ancor più necessaria in un momento di emergenza come quella prodotta dall’epidemia di Covid-19.



Nel confronto è stata ribadita la necessità di produrre misure che mitighino la pressione che in questo momento grava sui lavoratori della sanità e della distribuzione. Cosa che può ottenersi con misure che determinino una dissaturazione dei ricorsi alle strutture sanitarie o dei servizi fondamentali di distribuzione.

