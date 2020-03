Contro il virus la campagna #telefonopulito degli studenti dell’Istituto Cellini di Firenze

Firenze - Per evitare il contagio da Coronavirus attraverso un uso troppo disinvolto del cellulare, gli studenti dell'indirizzo grafico dell'Istituto Cellini di Firenze hanno idea un volantino destinato a tutti gli studenti italiani. La campagna si chiama appunto #telefonopulito e consiste in un doppio messaggio a colori: una mano che deterge la superficie di un cellulare carica di virus, mentre il testo, in italiano e in inglese, ricorda che il telefono va igienizzato spesso proprio perché pieno di ogni genere di agenti infettivi. L’ordine delle operazioni è chiaro: prima si pulisce il telefono, poi le mani. L’iniziativa è stata preparata in questi giorni in modalità on-line dagli studenti coordinati dai loro professori e ora è avviata dagli stessi ragazzi sui social: #telefonopulito. La campagna fa parte di un progetto di Service Learning che l'Istituto Cellini ha declinato in vari modi, essenzialmente al servizio delle scuola medie della città per far svolgere agli studenti assistenza tecnico/informatica di base.

Per ulteriori informazioni:professor Marco Gius cell.3355417722 mgius@cellini.fi.it

